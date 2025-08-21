Flohmarkt und Weinabend auf Schloss Rochsburg

Trödel in historischen Gemäuern: Am Sonntag steht ein Flohmarkt im Hof des Schlosses an, zwei Wochen später kommen Weinkenner auf ihre Kosten.

Lunzenau.

Das Schloss Rochsburg kann in den kommenden Tagen zweimal ganz gezielt zum Ausflugsziel werden. Der Schlossverein lädt am Sonntag, 24. August, ab 10 Uhr zu einem kleinen Flohmarkt im Hof des Schlosses ein. Laut Wiegand Sturm vom Schlossverein könne man „in altem Trödel stöbern und sicher auch dies und jenes Schätzchen finden“. Zudem lädt der Verein zum zweiten „romantischen Weinabend“ am Samstag, 6. September, ein. Ab 18 Uhr kommen laut Sturm Weinliebhaber auf ihre Kosten. Der Abend werde begleitet durch Weinkenner Jürgen Hoffmann aus Burgstädt sowie mit Livemusik von Ralf Fischer. Ein Quiz über das Thema Wein sei auch vorbereitet. Um Voranmeldung per E-Mail wird gebeten. (kru) [email protected]