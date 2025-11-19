Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach einem Unfall sucht die Polizei Zeugen.
Nach einem Unfall sucht die Polizei Zeugen. Bild: Symbolbild/benjaminnolte - stock.adobe.com
Rochlitz
Flucht nach Unfall auf B 107 bei Biesern: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Ein Kradfahrer wollte einem Auto ausweichen und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter.

Seelitz.

Nach einem Unfall sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizeidirektion Chemnitz ereignete sich der Unfall am 16. November auf der B 107 etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang von Biesern in Fahrtrichtung Königshain-Wiederau. Ein Kradfahrer war mit seinem Fahrzeug gegen 13.40 Uhr auf der Straße in dieser Fahrtrichtung unterwegs. In der ersten Rechtskurve kam ihm ein dunkelblauer Pkw entgegen. Um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen, wich der Kradfahrer nach rechts aus, kam ins Rutschen und stürzte. Er blieb unverletzt. Am Krad entstand aber ein Schaden von rund 1000 Euro. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr weiter. Hinweise nimmt das Revier Rochlitz unter 03737 7890 entgegen. (fmu)

