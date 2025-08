Flugmanöver der belgischen und deutschen Luftwaffe über Rochlitz

Donnerndes Brummen über Rochlitz sorgte für Aufsehen, auch weil Militärmaschinen ungewöhnlich tief über die Stadt flogen.

Ein Flugmanöver hat am Mittwoch für Aufsehen in der Region gesorgt. Mehrere Maschinen flogen in wenigen hundert Metern Höhe über Orte wie Rochlitz hinweg. Das Brummen und Rauschen war weithin zu hören. Laut im Internet freizugänglichen Flugdaten handelte es sich um vier Maschinen, darunter drei vom Typ A-400 M der belgischen und deutschen...