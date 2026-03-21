MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Im Stadtrat wird unter anderem über Investitionen ins Freibad gesprochen werden.
Im Stadtrat wird unter anderem über Investitionen ins Freibad gesprochen werden. Foto: Marion Gründler
Im Stadtrat wird unter anderem über Investitionen ins Freibad gesprochen werden.
Im Stadtrat wird unter anderem über Investitionen ins Freibad gesprochen werden. Foto: Marion Gründler
Rochlitz
Freibad-Umbau, Orts-App, Feuerwehrhalle: Welche Prioritäten setzt Geringswalde?
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadtkasse als Zünglein an der Waage: Welche Vorhaben können in Geringswalde verwirklicht werden?

In Geringswalde sind Entscheidungen fällig: Für welche Projekte wird im Haushaltplan für das laufende wie auch nächstes Jahr ausreichend Geld in der Stadtkasse sein, um das Notwendige anpacken zu können? Darüber wollen sich die Mitglieder des Stadtrates verständigen. Im öffentlichen Teil soll deshalb beispielsweise über die Finanzierung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.03.2026
2 min.
EU-Gelder: So profitieren Stadt und SV 94 Geringswalde
Andreas Mehnert und Mike Leye vom SV 94 freuen sich über die Finanzspritze der EU.
Dank einer Finanzspritze der Europäischen Union auf Kurs: Der SV 94 Geringswalde treibt die Modernisierung der Wolfgang-Blochwitz-Sportstätte voran. Doch auch die Stadt profitiert.
Marion Gründler
11.02.2026
1 min.
Geringswalde: Neue Debatte über Ehrenbürgerschaft
Neben dem Thema Ehrenbürgerschaft wird das Gutachten zu kommunalem Wald vorgestellt.
Ein abgelehnter Antrag aus 2014 und eine Tradition aus der Vergangenheit. Geringswalde ringt um neue Ehrenbürger.
Marion Gründler
14:40 Uhr
2 min.
Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen
Einer Katze in Florida stand nach dem Verzehr von 26 Haargummis die Einschläferung bevor. (Symbolbild)
In Florida wird eine Katze mit einem Darmverschluss in eine Klinik eingeliefert. Erst während der Notoperation wird klar, warum.
07:12 Uhr
4 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Unternehmen investiert fast acht Millionen Euro in neue Halle
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Irmela Hennig
16:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
14:33 Uhr
2 min.
Trump: ICE-Beamte am Montag an Flughäfen im Einsatz
US-Präsident Trump will, dass Beamte der umstrittenen Behörde ICE sich um die Sicherheit an Flughäfen kümmern. (Archivbild)
Seit Wochen fehlt die Finanzierung für das US-Heimatschutzministerium - das verursacht auch lange Wartezeiten an Flughäfen. Nun macht der Präsident Ernst. Unklar bleibt, was er damit bezwecken will.
Mehr Artikel