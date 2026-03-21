Freibad-Umbau, Orts-App, Feuerwehrhalle: Welche Prioritäten setzt Geringswalde?

Die Stadtkasse als Zünglein an der Waage: Welche Vorhaben können in Geringswalde verwirklicht werden?

In Geringswalde sind Entscheidungen fällig: Für welche Projekte wird im Haushaltplan für das laufende wie auch nächstes Jahr ausreichend Geld in der Stadtkasse sein, um das Notwendige anpacken zu können? Darüber wollen sich die Mitglieder des Stadtrates verständigen. Im öffentlichen Teil soll deshalb beispielsweise über die Finanzierung...