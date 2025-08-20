Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Waldbad Colditz hat auf jeden Fall noch bis Ende August geöffnet.
Das Waldbad Colditz hat auf jeden Fall noch bis Ende August geöffnet. Bild: Sebastian Schulze/Archiv
Freibäder in Colditz und Geithain: Saisonende mit Hundeschwimmen
Falk Bernhardt
Das Waldbad Colditz verzeichnete am 2. Juli fast 1200 Gäste. Auch das Freibad Geithain zieht weiterhin Besucher an. Ob auch der September Badespaß bringt, entscheidet sich bald.

Der Sommer lockt derzeit auch viele Badegäste ins Waldbad nach Colditz (Im Tiergarten 5) und in das Freibad Geithain (Bruchheimer Straße 13b). Beide laden täglich noch von 10 bis 19 Uhr zu einem Besuch ein. „Bis Ende August haben sowohl Colditz als auch das Freibad Geithain in jedem Fall geöffnet“, erklärt Sylke Hermann vom Betreiber, der...
Mehr Artikel