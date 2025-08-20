Freibäder in Colditz und Geithain: Saisonende mit Hundeschwimmen

Das Waldbad Colditz verzeichnete am 2. Juli fast 1200 Gäste. Auch das Freibad Geithain zieht weiterhin Besucher an. Ob auch der September Badespaß bringt, entscheidet sich bald.

Der Sommer lockt derzeit auch viele Badegäste ins Waldbad nach Colditz (Im Tiergarten 5) und in das Freibad Geithain (Bruchheimer Straße 13b). Beide laden täglich noch von 10 bis 19 Uhr zu einem Besuch ein. „Bis Ende August haben sowohl Colditz als auch das Freibad Geithain in jedem Fall geöffnet“, erklärt Sylke Hermann vom Betreiber, der...