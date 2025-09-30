Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Grundschulelternabend am Freien Gymnasium Penig weckt jedes Mal großes Interesse.
Der Grundschulelternabend am Freien Gymnasium Penig weckt jedes Mal großes Interesse. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Freies Gymnasium Penig: Wieder Kennenlernabend für Eltern
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eltern von Grundschülern sind am 24. Oktober eingeladen, das Freie Gymnasium Penig besser kennenzulernen.

Zu Beginn dieses Schuljahres hat das Freie Gymnasium in Penig die Marke von 300 Schülern geknackt. Insgesamt besuchen mittlerweile 329 Schülerinnen und Schüler die Schule. Dass diese immer beliebter wird, zeigt sich unter anderem auch an dem regen Interesse am Grundschulelternabend.
