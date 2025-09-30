Freies Gymnasium Penig: Wieder Kennenlernabend für Eltern

Eltern von Grundschülern sind am 24. Oktober eingeladen, das Freie Gymnasium Penig besser kennenzulernen.

Zu Beginn dieses Schuljahres hat das Freie Gymnasium in Penig die Marke von 300 Schülern geknackt. Insgesamt besuchen mittlerweile 329 Schülerinnen und Schüler die Schule. Dass diese immer beliebter wird, zeigt sich unter anderem auch an dem regen Interesse am Grundschulelternabend.