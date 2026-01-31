MENÜ
Die Rutschbahn im Sonnenlandpark Lichtenau sorgt auch im Winter für Spaß.
Die Rutschbahn im Sonnenlandpark Lichtenau sorgt auch im Winter für Spaß. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Freizeitparks im Winter: Viel Bewegung im Erlebnis-Dorf und Sonnenlandpark
Redakteur
Von Jan Leißner
Trotz Frost und Schnee herrscht im Erdbeerhof und im Sonnenlandpark keine Winterruhe. In den Ferien gibt es mehr Erlebnisse als bisher. Was Familien dort und im Erlebnispark Oskarshausen erwartet.

Mittelsachsens Freizeitparks haben Indoor und im Außengelände im Winter mehr zu bieten, als man angesichts von Schnee und Frost vermutet. Der Sonnenlandpark Lichtenau und Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln sind ganzjährig geöffnet. Auch der Erlebnispark Oskarshausen steht dem nicht nach. Was Gäste vor dem Besuch wissen sollten und welche Vorhaben...
Mehr Artikel