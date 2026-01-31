Freizeitparks im Winter: Viel Bewegung im Erlebnis-Dorf und Sonnenlandpark

Trotz Frost und Schnee herrscht im Erdbeerhof und im Sonnenlandpark keine Winterruhe. In den Ferien gibt es mehr Erlebnisse als bisher. Was Familien dort und im Erlebnispark Oskarshausen erwartet.

Mittelsachsens Freizeitparks haben Indoor und im Außengelände im Winter mehr zu bieten, als man angesichts von Schnee und Frost vermutet. Der Sonnenlandpark Lichtenau und Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln sind ganzjährig geöffnet. Auch der Erlebnispark Oskarshausen steht dem nicht nach. Was Gäste vor dem Besuch wissen sollten und welche Vorhaben...