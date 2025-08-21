Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Frelsbachtalbahn ist am 23. und 30. August wieder unterwegs.
Die Frelsbachtalbahn ist am 23. und 30. August wieder unterwegs. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Fritz und Karl auf Tour: Historische Zugfahrten zu Festen in Rochlitz und Geithain
Redakteur
Von Julia Czaja
Zwei Wochenenden, zwei Erlebnisse: Die Frelsbachtalbahn lädt ein zu Fahrten mit „Fritz“ und „Karl“. Ziel sind das Hoffest in Narsdorf und das Traktorentreffen in Breitenborn.

Wer mal Lust hat, mit „Fritz“ und „Karl“ etwas zu unternehmen, hat an zwei aufeinander folgenden Wochenenden Gelegenheit dazu: Die Frelsbachtalbahn, deren zwei Züge die Namen tragen, ist sowohl am Samstag, 23. August, als auch am Samstag, 30. August, unterwegs und nimmt Passagiere mit.
