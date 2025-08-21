Fritz und Karl auf Tour: Historische Zugfahrten zu Festen in Rochlitz und Geithain

Rochlitz
Zwei Wochenenden, zwei Erlebnisse: Die Frelsbachtalbahn lädt ein zu Fahrten mit „Fritz“ und „Karl“. Ziel sind das Hoffest in Narsdorf und das Traktorentreffen in Breitenborn.
Wer mal Lust hat, mit „Fritz“ und „Karl“ etwas zu unternehmen, hat an zwei aufeinander folgenden Wochenenden Gelegenheit dazu: Die Frelsbachtalbahn, deren zwei Züge die Namen tragen, ist sowohl am Samstag, 23. August, als auch am Samstag, 30. August, unterwegs und nimmt Passagiere mit.
