Für das Schlauchbootrennen in Penig sind noch Anmeldungen möglich

Zahlreiche Anmeldungen für das Schlauchbootrennen im Peniger Freibad sind bereits eingegangen. Dennoch gibt es noch Platz für spontane Teams.
Für das Schlauchbootrennen im Peniger Freibad liegen schon zahlreiche Anmeldungen vor, allerdings ist noch Luft nach oben. Freunde, Familien und Sportler können sich noch kurzfristig zu einer Mannschaft zusammenschließen, sich einen Teamnamen einfallen lassen und sich am Samstag, 23. August, ins Getümmel des Rennens stürzen. „Ursprünglich...
