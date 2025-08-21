Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Schlauchbootrennen im Freibad Penig ist im Laufe der Zeit immer beliebter geworden.
Das Schlauchbootrennen im Freibad Penig ist im Laufe der Zeit immer beliebter geworden. Bild: Mario Hoesel
Rochlitz
Für das Schlauchbootrennen in Penig sind noch Anmeldungen möglich
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zahlreiche Anmeldungen für das Schlauchbootrennen im Peniger Freibad sind bereits eingegangen. Dennoch gibt es noch Platz für spontane Teams.

Für das Schlauchbootrennen im Peniger Freibad liegen schon zahlreiche Anmeldungen vor, allerdings ist noch Luft nach oben. Freunde, Familien und Sportler können sich noch kurzfristig zu einer Mannschaft zusammenschließen, sich einen Teamnamen einfallen lassen und sich am Samstag, 23. August, ins Getümmel des Rennens stürzen. „Ursprünglich...
