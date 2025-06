Fußgänger in Methau bald sicherer unterwegs

Im Kreuzungsbereich Richtung Colditz und Lastau muss ein Hang gesichert werden. Eine fundierte Lösung kostet allerdings mehr.

Fußgänger in Methau werden an der Straße der Jugend bald sicherer unterwegs sein. Denn bald sind die Arbeiten am Fußweg abgeschlossen. Der Zeitpunkt ist offen, denn wie Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos) jüngst im Gemeinderat informierte, wird im Kreuzungsbereich Richtung Colditz und Lastau jetzt anders gebaut als ursprünglich...