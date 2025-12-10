MENÜ
Im Begegnungszentrum will der Gemeinderat die Planung für den Straßenbau vergeben.
Im Begegnungszentrum will der Gemeinderat die Planung für den Straßenbau vergeben.
Rochlitz
Neue Wege für Zettlitz: 500.000 Euro für sichere Straßen
Von Marion Gründler
Im Haushalt für das kommende Jahr bereits festgeschrieben, will die Gemeinde die Weichen für die Verbindung zwischen Methau und Zettlitz stellen.

Die Gemeinde Zettlitz will bauen; und zwar die Straßenverbindung, die von Methau nach Zettlitz führt. Für die Investition in die Infrastruktur und im Haushalt für das kommende Jahr verankert ist eine Summe von rund 500.000 Euro. Erneuert werden müssten laut Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos) die Abflussleitungen und die Asphaltdecke....
