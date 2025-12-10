Neue Wege für Zettlitz: 500.000 Euro für sichere Straßen

Rochlitz
Im Haushalt für das kommende Jahr bereits festgeschrieben, will die Gemeinde die Weichen für die Verbindung zwischen Methau und Zettlitz stellen.
Die Gemeinde Zettlitz will bauen; und zwar die Straßenverbindung, die von Methau nach Zettlitz führt. Für die Investition in die Infrastruktur und im Haushalt für das kommende Jahr verankert ist eine Summe von rund 500.000 Euro. Erneuert werden müssten laut Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos) die Abflussleitungen und die Asphaltdecke....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.