Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall bei Burgstädt

Ein 64-Jähriger hatte eine Fahrzeugkolonne überholt. Dabei stieß sein Volvo mit einem entgegenkommenden Ford zusammen.

Bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der S 242 nahe Burgstädt ist eine 23-jährige Autofahrerin verletzt worden. Laut Polizei war ein 64-Jähriger gegen 9.35 Uhr mit einem Volvo die Gückelsbergstraße aus Lunzenau kommend in Richtung Burgstädt unterwegs. Er überholte eine Kolonne von drei Fahrzeugen. Dabei kam ihm der Pkw Ford der...