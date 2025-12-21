MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall hat sich am Samstagvormittag auf der S 242 nahe Burgstädt ereignet.
Ein Unfall hat sich am Samstagvormittag auf der S 242 nahe Burgstädt ereignet. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Ein Unfall hat sich am Samstagvormittag auf der S 242 nahe Burgstädt ereignet.
Ein Unfall hat sich am Samstagvormittag auf der S 242 nahe Burgstädt ereignet. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Rochlitz
Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall bei Burgstädt
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 64-Jähriger hatte eine Fahrzeugkolonne überholt. Dabei stieß sein Volvo mit einem entgegenkommenden Ford zusammen.

Bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der S 242 nahe Burgstädt ist eine 23-jährige Autofahrerin verletzt worden. Laut Polizei war ein 64-Jähriger gegen 9.35 Uhr mit einem Volvo die Gückelsbergstraße aus Lunzenau kommend in Richtung Burgstädt unterwegs. Er überholte eine Kolonne von drei Fahrzeugen. Dabei kam ihm der Pkw Ford der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
28.11.2025
1 min.
20.000 Euro Schaden nach Unfall an A 72 in Hartmannsdorf
An der Auffahrt zur A 72 in Hartmannsdorf stießen am Donnerstag zwei Autos zusammen.
Ein 33-Jähriger hatte ein entgegenkommendes Auto übersehen. Das hatte Konsequenzen.
Julia Grunwald
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
09:45 Uhr
1 min.
Drei Verletzte nach Unfall im Vogtland
Ein Audi und ein Ford kollidierten in Limbach/Symbolbild.
Ein Audi stößt mit einem Ford zusammen. Unfallort ist Limbach.
Cornelia Henze
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
Mehr Artikel