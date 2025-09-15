Geithain im Fashion-Fieber: Ladiesfashion feiert fünfte Auflage

Rochlitz
Das Bürgerhaus Geithain wird zum Mode-Hotspot: Ladiesfashion lockt mit vielfältigen Angeboten und gemütlichem Flair.
Second-Hand-Mode, Accessoires, Schuhe, Taschen, so ziemlich alles, was das Frauenherz begehrt – das gibt es laut Romy Kuschniak am 20. September in Geithain. Die Frankenhainerin organisiert mit einem Team von gut 30 Mitstreitern die fünfte Auflage der Ladiesfashion, ein Flohmarkt von Frauen für Frauen.
