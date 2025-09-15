Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Freut sich auf die nächste „Ladiesfashion“ in Geithain: Hauptorganisatorin Romy Kuschniak.
Freut sich auf die nächste „Ladiesfashion“ in Geithain: Hauptorganisatorin Romy Kuschniak. Bild: Hösel/Archiv
Freut sich auf die nächste „Ladiesfashion“ in Geithain: Hauptorganisatorin Romy Kuschniak.
Freut sich auf die nächste „Ladiesfashion“ in Geithain: Hauptorganisatorin Romy Kuschniak. Bild: Hösel/Archiv
Rochlitz
Geithain im Fashion-Fieber: Ladiesfashion feiert fünfte Auflage
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Bürgerhaus Geithain wird zum Mode-Hotspot: Ladiesfashion lockt mit vielfältigen Angeboten und gemütlichem Flair.

Second-Hand-Mode, Accessoires, Schuhe, Taschen, so ziemlich alles, was das Frauenherz begehrt – das gibt es laut Romy Kuschniak am 20. September in Geithain. Die Frankenhainerin organisiert mit einem Team von gut 30 Mitstreitern die fünfte Auflage der Ladiesfashion, ein Flohmarkt von Frauen für Frauen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
31.03.2025
2 min.
Shopping mit Stil: Geithains Ladiesfashion Flohmarkt lockt im April
Helferinnen der Ladiesfashion um Hauptorganisatorin Romy Kuschniak (6. v. l.).
Die Ladiesfashion in Geithain steht in den Startlöchern. Ein Flohmarkt von Frauen für Frauen verwandelt das Bürgerhaus in ein Shoppingparadies. Was erwartet die Besucherinnen?
Alexander Christoph
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
09:00 Uhr
2 min.
Kinderflohmarkt in Geithain: Wo Familien viel für wenig Geld finden
Organisatorin Sabine Wiltschek (li.) mit Helferin Heidi Ronigkeit sind auch diesmal dabei.
Schnäppchenzeit in Geithain: Der Kinderflohmarkt, von Müttern ehrenamtlich organisiert, hat sich zu einem Anlaufpunkt von Schnäppchenjägern gemausert. Bald ist es wieder soweit.
Alexander Christoph
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
Mehr Artikel