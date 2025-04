Geithain: Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag ereignete sich in Geithain ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Radfahrer.

Am Mittwochvormittag ereignete sich gegen 10.45 Uhr in Geithain ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Radfahrer, in dessen Folge der Radfahrer noch am Ort verstarb. Der Radfahrer fuhr auf dem Kalkweg in Richtung Tautenhainer Straße, die er in der Folge geradeaus überqueren wollte. Dabei übersah er einen bevorrechtigten Pkw Audi...