Beamte der Polizeireviers Borna (Genrebild) nahmen den Unfall auf. Bild: benjaminnolte - stock.adobe.com
Beamte der Polizeireviers Borna (Genrebild) nahmen den Unfall auf. Bild: benjaminnolte - stock.adobe.com
Rochlitz
Geithain: Simsonfahrer schwer verletzt
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Der Fahrer einer Simson verletzte sich am Freitagabend im Geithainer Ortsteil Niedergräfenhain.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Simsonfahrer kam es am Freitagabend im Geithainer Ortsteil Niedergräfenhain. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mit. Gegen 17.40 Uhr verletzte sich demnach ein 15-Jähriger und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.
