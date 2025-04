Geringswalde: Kirchenchor trifft auf Rockband

Ein Konzertnachmittag mit Liedern, musikalischen Spielereien und einer Vielzahl von Überraschungen verbindet junge Künstler mit gestandenen Musikern.

Junge musikalisch Begabte und gestandene Akteure im Altarraum vereint: Bei einem Familienkonzert in der Martin-Luther-Kirche Geringswalde zeigt das Ensemble, was es drauf hat. „Zudem werden Heiterkeit und Witz nicht zu kurz kommen“, kündigt Kantorin Oana Maria Bran an. Die bunte Mischung werde untermalt von Kirchenchören aus Waldheim und...