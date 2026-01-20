Geringswalde: Oliver Richters Blick auf das faszinierende Muldental

Fotograf Oliver Richter gewährt Einblicke in die verborgene Wildnis unmittelbar vor der Haustür und spricht über seine Arbeit als Naturschutzhelfer.

Spektakuläre Aufnahmen von weitestgehend unberührter Natur und vielfältiger Tierwelt: Die erwarten Besucher eines durch den Förderverein Sport und Kultur Geringswalde organisierten Vortrages unter dem Titel „Wildes Muldental". Wie der Verein mitteilte, präsentiert der 1969 in Wurzen geborene Naturfotograf Oliver Richter ungewöhnliche und...