MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Grimmaer Oliver Richter, Jahrgang 1969, hat sich der Naturfotografie verschrieben.
Der Grimmaer Oliver Richter, Jahrgang 1969, hat sich der Naturfotografie verschrieben. Bild: Oliver Richter
Der Grimmaer Oliver Richter, Jahrgang 1969, hat sich der Naturfotografie verschrieben.
Der Grimmaer Oliver Richter, Jahrgang 1969, hat sich der Naturfotografie verschrieben. Bild: Oliver Richter
Rochlitz
Geringswalde: Oliver Richters Blick auf das faszinierende Muldental
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fotograf Oliver Richter gewährt Einblicke in die verborgene Wildnis unmittelbar vor der Haustür und spricht über seine Arbeit als Naturschutzhelfer.

Spektakuläre Aufnahmen von weitestgehend unberührter Natur und vielfältiger Tierwelt: Die erwarten Besucher eines durch den Förderverein Sport und Kultur Geringswalde organisierten Vortrages unter dem Titel „Wildes Muldental“. Wie der Verein mitteilte, präsentiert der 1969 in Wurzen geborene Naturfotograf Oliver Richter ungewöhnliche und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
07.01.2026
1 min.
Feuerwehr hautnah erleben: Tag der offenen Tür in Geringswalde
Die Geringswalder Feuerwehr will mit Einwohnern das neue Jahr begrüßen.
Das Neujahrsfest der Feuerwehr ist längst zu einer festen Größe geworden. Neben Kulinarischem erhalten Gäste Einblicke in die Ausrüstung der Helfer.
Marion Gründler
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
18.01.2026
3 min.
Von der Berliner Mauer inspiriert: Das besondere Freibad-Souvenir aus Geringswalde
David Rausch von der Linksfraktion zeigt das Freibad-Souvenir.
Seit Anfang September ist das große Schwimmbecken leer und die Beckenkrone abgetragen. Die kann man jetzt als Erinnerung nach Hause tragen.
Marion Gründler
Mehr Artikel