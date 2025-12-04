Geringswalde: Porzellanschatz aus Erbschaft in Dresden unter dem Hammer

Was die ehemalige Geringswalderin Bärbel Patzig bewogen haben mag, die Stadt als Haupterbin im Testament einzusetzen, lässt sich nicht mehr ergründen. Die „Freie Presse“ geht auf Spurensuche.

Sie kann keine Auskunft mehr geben über das Warum. Bärbel Patzig, die in Geringswalde bei Rochlitz ihre Kindheit verbracht hatte, hat im Ort kaum Spuren hinterlassen. Was die Frau, die zuletzt in Sörnewitz bei Meißen gelebt und im August im Alter von 86 Jahren gestorben war, dazu bewogen haben mag, die Stadt Geringswalde als Alleinerbin...