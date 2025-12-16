Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan: Was die Auktion in Dresden einbrachte

Die Porzellan-Auktion in Dresden hat Geringswalde ein kleines Vermögen beschert. Bürgermeisterin Fischer steht nun vor der Herausforderung: Was tun mit dem Geldregen?

Die Freude bei der Rathausspitze in Geringswalde ist groß. Die Auktion des Porzellanschatzes aus dem Erbe von Bärbel Patzig über das Auktionshaus Karge in Dresden hat jüngst 64.000 Euro eingespielt. Online gingen weitere 4100 Euro ein. Mehr als 700 Teile wurden angeboten. Vasen, Dosen, Figurinen aus der Meißner Porzellanmanufaktur.