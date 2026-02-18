Geringswalde: VW-Transporter prallt gegen Hauswand - Sachschaden

Rochlitz
Spektakulärer Crash: Ein VW-Transporter prallt am Mittwochmorgen in einer Kurve der B175 gegen ein Wohnhaus. Die Polizei ermittelt.
Am Mittwochmorgen kam es in Geringswalde auf der Bundesstraße 175 zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Fahrer eines VW-Transporters in einer leichten Kurve innerhalb der Ortsdurchfahrt auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Hauswand eines Wohngebäudes. Verletzt wurde...
