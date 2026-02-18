MENÜ
VW-Transporter prallte in Geringswalde gegen Hauswand auf B 175.
VW-Transporter prallte in Geringswalde gegen Hauswand auf B 175. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Geringswalde: VW-Transporter prallt gegen Hauswand - Sachschaden
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spektakulärer Crash: Ein VW-Transporter prallt am Mittwochmorgen in einer Kurve der B175 gegen ein Wohnhaus. Die Polizei ermittelt.

Am Mittwochmorgen kam es in Geringswalde auf der Bundesstraße 175 zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Fahrer eines VW-Transporters in einer leichten Kurve innerhalb der Ortsdurchfahrt auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Hauswand eines Wohngebäudes. Verletzt wurde...
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
16:00 Uhr
4 min.
Ehemaliger „GZSZ“-Star kommt ins Erzgebirge: Warum Senta heute lieber Kindermusik macht
Sängerin Senta gibt am Samstag ein Kinder- und Familienkonzert in der Alten Brauerei in Annaberg-Buchholz.
Sie war die Tanja Seefeld in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und war als Sängerin Oonagh erfolgreich. Am Samstag kommt Senta zum Konzert in die Alte Brauerei nach Annaberg-Buchholz. Im Interview spricht sie nicht nur über Wendepunkte in ihrem Leben.
Antje Flath
16:00 Uhr
2 min.
Kutschunfall in Sayda: So steht es um die Ermittlungen
Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche ereignete sich im Oktober in Sayda.
Ende Oktober 2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der S 212 zwischen Sayda und Niederseiffenbach. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Ein Pferd musste erlöst werden.
Cornelia Schönberg
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
11.02.2026
1 min.
Hainichen: Dacia verunglückt – Verletzte
Ein Auto prallte in Cunnersdorf gegen eine Hauswand, zwei Personen wurden verletzt.
Eine Linkskurve, ein Ausrutscher – und der Aufprall an der Hauswand: In Hainichen ist ein Dacia verunglückt, zwei Menschen wurden verletzt.
Farhad Salmanian
13.02.2026
1 min.
Hainichen: Unfall legt Verkehr lahm – Auto stark beschädigt
Unfall in Hainichen: Ein Multicar stieß mit einem Fiat zusammen.
Wendemanöver führt zu Crash: In Hainichen stießen ein Multicar und ein Fiat zusammen. Ausgelaufene Betriebsstoffe führten kurzzeitig zur Sperrung.
Farhad Salmanian
