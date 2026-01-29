MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vor einem Jahr übernahm John Thieme das Amt des Gemeindewehrleiters für Geringswalde.
Vor einem Jahr übernahm John Thieme das Amt des Gemeindewehrleiters für Geringswalde. Bild: Marion Gründler
Vor einem Jahr übernahm John Thieme das Amt des Gemeindewehrleiters für Geringswalde.
Vor einem Jahr übernahm John Thieme das Amt des Gemeindewehrleiters für Geringswalde. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Geringswalder Gemeindewehrleiter setzt sich für neue Einsatzkleidung ein
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geringswalde. Seit einem Jahr trägt John Thieme Verantwortung für die Gemeindewehr. Das Amt ist durchaus ambitioniert, wie der 40-Jährige inzwischen weiß. Thieme spricht über bürokratische Herausforderungen und das zähe Geschäft um Fördermittel, ohne die nichts geht.

Freie Presse: Sie sind gerade mal ein Jahr im Amt eines Wehrleiters. Was macht das mit einem?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Geringswaldes Bürgermeisterin macht Geburtenknick zu schaffen
Bürgermeisterin Sandra Fischer, inzwischen fast vier Jahre im Amt, ist längst im Rathaus angekommen.
Mit Spannung erwartet Geringswalde die Wiedereröffnung des historischen Freibades nach aufwendiger Sanierung. Andere Entwicklungen treiben Stadtchef Sandra Fischer die Sorgenfalten auf die Stirn.
Marion Gründler
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
07.01.2026
1 min.
Feuerwehr hautnah erleben: Tag der offenen Tür in Geringswalde
Die Geringswalder Feuerwehr will mit Einwohnern das neue Jahr begrüßen.
Das Neujahrsfest der Feuerwehr ist längst zu einer festen Größe geworden. Neben Kulinarischem erhalten Gäste Einblicke in die Ausrüstung der Helfer.
Marion Gründler
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel