Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren einmal bei der Gespensternacht und ist nun wiedergekommen, weil es so schön war.
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren einmal bei der Gespensternacht und ist nun wiedergekommen, weil es so schön war. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren einmal bei der Gespensternacht und ist nun wiedergekommen, weil es so schön war.
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren einmal bei der Gespensternacht und ist nun wiedergekommen, weil es so schön war. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Gespenster, Grusel und Gerippe: Gäste sind Feuer und Flamme fürs Schloss Rochlitz
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schaurig-schön ging es an zwei Abenden im Schloss zu. Hausgespenst Kunibert hat Freunde eingeladen. Von Hexen über Dr. Frankenstein bis zu feurigen Alchimisten – alle heizten den Besuchern ein.

Dieser Gruselparcour hatte es in sich: Im Abstand von 15 Minuten begaben sich die Besucher auf einen gruseligen Rundgang durch das Rochlitzer Schloss. Hausgespenst Kunibert hatte seinen Freunden versprochen, sie könnten arglose Gäste erschrecken. Und das ließen die sich nicht zweimal sagen. So gab es gleich in der Hexenküche echtes Herz (vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
08.11.2025
3 min.
Gespensternacht auf dem Rochlitzer Schloss – Das sind die schönsten Bilder
 10 Bilder
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren da.
Mit 500 Besuchern am Freitag und 800 am Samstag war die Gespensternacht auf Schloss Rochlitz ein Publikumsmagnet. Die Macher sind zufrieden. Auch wenn Frankensteins Monster zu einem Großeinsatz der Feuerwehr führte
Ingolf Rosendahl und Alexander Christoph
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 11.11.2025
 4 Bilder
Tausende Menschen treffen sich beim Martinsfest vor dem Mariendom und der Severikirche auf dem Domplatz in Erfurt.
01.11.2025
4 min.
Gespensterzauber im Schloss Rochlitz: Ein Wochenende voller Magie und Mystik
Zur Gespensternacht auf Schloss Rochlitz zeigt Djanko Lemon eine Feuershow.
Nach Halloween ist vor dem Gruseln: Geister und Fabelwesen erwachen am 7. und 8. November im Schloss Rochlitz zum Leben. Was ist bei der Gespensternacht zu erleben?
Julia Czaja
Mehr Artikel