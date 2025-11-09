Gespenster, Grusel und Gerippe: Gäste sind Feuer und Flamme fürs Schloss Rochlitz

Schaurig-schön ging es an zwei Abenden im Schloss zu. Hausgespenst Kunibert hat Freunde eingeladen. Von Hexen über Dr. Frankenstein bis zu feurigen Alchimisten – alle heizten den Besuchern ein.

Dieser Gruselparcour hatte es in sich: Im Abstand von 15 Minuten begaben sich die Besucher auf einen gruseligen Rundgang durch das Rochlitzer Schloss. Hausgespenst Kunibert hatte seinen Freunden versprochen, sie könnten arglose Gäste erschrecken. Und das ließen die sich nicht zweimal sagen. So gab es gleich in der Hexenküche echtes Herz (vom...