Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren da.
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren da. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren da.
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren da. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
 10 Bilder
Rochlitz
Gespensternacht auf dem Rochlitzer Schloss – Das sind die schönsten Bilder
Von Ingolf Rosendahl und Alexander Christoph
Mit 500 Besuchern am Freitag und 800 am Samstag war die Gespensternacht auf Schloss Rochlitz ein Publikumsmagnet. Die Macher sind zufrieden. Auch wenn Frankensteins Monster zu einem Großeinsatz der Feuerwehr führte

Die Gespensternacht auf dem Rochlitzer Schloss war ein Erfolg. „Wir hatten volles Haus“, sagt Veranstaltungsmanagerin Peggy Martin. Am Freitag zählte das Schlossteam rund 500 Besucher. Am Samstag war man mit 800 Gästen ausverkauft. „Wir haben sehr viele Familien begeistert.“
14:00 Uhr
4 min.
Gespenster, Grusel und Gerippe: Gäste sind Feuer und Flamme fürs Schloss Rochlitz
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren einmal bei der Gespensternacht und ist nun wiedergekommen, weil es so schön war.
Schaurig-schön ging es an zwei Abenden im Schloss zu. Hausgespenst Kunibert hat Freunde eingeladen. Von Hexen über Dr. Frankenstein bis zu feurigen Alchimisten – alle heizten den Besuchern ein.
Ingolf Rosendahl
08.11.2025
2 min.
Brückenbau im Erzgebirge beendet – Talstraße wieder frei
Mittlerweile ist der Bau der Brücke in Waschleithe abgeschlossen. Der Verkehr rollt wieder.
Die Talstraße in Waschleithe war seit Anfang Juli wegen eines Brückenbaus voll gesperrt. Nun ist der Bau beendet. Die Monate der Sperrung hatten Auswirkungen auf die touristischen Angebote.
Beate Kindt-Matuschek
10.11.2025
3 min.
Mehr junge Menschen ohne Arbeit - Was sind die Gründe?
Die lahme Konjunktur und der Zuzug von Flüchtlingen lässt die Zahl junger Arbeitsloser in Sachsen steigen (Symbolfoto)
In Sachsen sind immer mehr junge Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Welche Rolle spielen fehlende Abschlüsse, wirtschaftliche Probleme von Unternehmen und der Zuzug Geflüchteter?
01.11.2025
4 min.
Gespensterzauber im Schloss Rochlitz: Ein Wochenende voller Magie und Mystik
Zur Gespensternacht auf Schloss Rochlitz zeigt Djanko Lemon eine Feuershow.
Nach Halloween ist vor dem Gruseln: Geister und Fabelwesen erwachen am 7. und 8. November im Schloss Rochlitz zum Leben. Was ist bei der Gespensternacht zu erleben?
Julia Czaja
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen Weihnachtsflohmarkt lockt
Simone Stein (l.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Räuchermänner, Schwibbogen und Nussknacker: Zum zweiten Mal fand jetzt ein Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dabei ließ sich manch Besucher zu einem spontanen „Lust-Kauf“ hinreißen.
Heike Mann
10.11.2025
4 min.
Neue Rolle für Sahra Wagenknecht? BSW-Spitze erklärt sich
Parteigründerin Sahra Wagenknecht nicht mehr in der allerersten Reihe des BSW? Am Montag will sich die 56-Jährige erklären. (Archivbild)
Vor knapp zwei Jahren gründete die ehemalige Linke ihre eigene Partei. Jetzt will sie sagen, wie es im BSW für sie weitergeht. Das Projekt steckt in einer schwierigen Phase.
