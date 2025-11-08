Gespensternacht auf dem Rochlitzer Schloss – Das sind die schönsten Bilder

Mit 500 Besuchern am Freitag und 800 am Samstag war die Gespensternacht auf Schloss Rochlitz ein Publikumsmagnet. Die Macher sind zufrieden. Auch wenn Frankensteins Monster zu einem Großeinsatz der Feuerwehr führte

Die Gespensternacht auf dem Rochlitzer Schloss war ein Erfolg. „Wir hatten volles Haus", sagt Veranstaltungsmanagerin Peggy Martin. Am Freitag zählte das Schlossteam rund 500 Besucher. Am Samstag war man mit 800 Gästen ausverkauft. „Wir haben sehr viele Familien begeistert."