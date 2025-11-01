Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zur Gespensternacht auf Schloss Rochlitz zeigt Djanko Lemon eine Feuershow.
Zur Gespensternacht auf Schloss Rochlitz zeigt Djanko Lemon eine Feuershow. Bild: Mario Hösel/Archiv
Zur Gespensternacht auf Schloss Rochlitz zeigt Djanko Lemon eine Feuershow.
Zur Gespensternacht auf Schloss Rochlitz zeigt Djanko Lemon eine Feuershow. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Gespensterzauber im Schloss Rochlitz: Ein Wochenende voller Magie und Mystik
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Halloween ist vor dem Gruseln: Geister und Fabelwesen erwachen am 7. und 8. November im Schloss Rochlitz zum Leben. Was ist bei der Gespensternacht zu erleben?

Es ist düster und zugleich verführerisch magisch, wenn der Mond über das Schloss Rochlitz steigt. Dann nämlich ziehen Geister, Fabelwesen und Abenteurer durch die finsteren Gemäuer und Gewölbe. Und die laden furchtlose Gäste zu einem Besuch ein, um mit ihnen die Gespensternacht am 7. und 8. November zu feiern. „Schlossgespenst Kunibert...
