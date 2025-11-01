Gespensterzauber im Schloss Rochlitz: Ein Wochenende voller Magie und Mystik

Rochlitz
Nach Halloween ist vor dem Gruseln: Geister und Fabelwesen erwachen am 7. und 8. November im Schloss Rochlitz zum Leben. Was ist bei der Gespensternacht zu erleben?
Es ist düster und zugleich verführerisch magisch, wenn der Mond über das Schloss Rochlitz steigt. Dann nämlich ziehen Geister, Fabelwesen und Abenteurer durch die finsteren Gemäuer und Gewölbe. Und die laden furchtlose Gäste zu einem Besuch ein, um mit ihnen die Gespensternacht am 7. und 8. November zu feiern. „Schlossgespenst Kunibert...
