Bergsteiger und Autor Götz Wiegand kommt nach Lunzenau.
Bergsteiger und Autor Götz Wiegand kommt nach Lunzenau.
Rochlitz
Gipfelsturm im Rathaus: Götz Wiegand kommt zur Lesung nach Lunzenau
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Der bekannte Bergsteiger Götz Wiegand aus Dresden ist im März in Lunzenau zu Gast. Der Eintritt zur Lesung ist frei, die Plätze sind aber begrenzt.

Zur nächsten Kulturveranstaltung im Rathaus Lunzenau hat das Team der Stadtbücherei den Extrembergsteiger Götz Wiegand eingeladen. Der gebürtige Klaffenbacher mit Wohnort Dresden ist Jahrgang 1959. Er stand schon auf den Gipfeln von vier Achttausendern und war bei acht sächsischen Expeditionen zu Achttausendern der Expeditionsleiter. In...
