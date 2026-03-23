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Die Wehren aus Geithain, Noßwitz und Rochlitz rückten zu einem Schornsteinbrand aus.
Die Wehren aus Geithain, Noßwitz und Rochlitz rückten zu einem Schornsteinbrand aus. Foto: Alexander Christoph
Die Wehren aus Geithain, Noßwitz und Rochlitz rückten zu einem Schornsteinbrand aus.
Die Wehren aus Geithain, Noßwitz und Rochlitz rückten zu einem Schornsteinbrand aus. Foto: Alexander Christoph
Rochlitz
Großaufgebot in Noßwitz bei Rochlitz: Flammen aus dem Schornstein
Redakteur
Von Alexander Christoph
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Flammen züngelten aus einem Schornstein in Noßwitz und alarmierten die Einsatzkräfte aus der Region. Auch die Drehleiter aus Geithain rückte an.

Sirenengeheul hat am Montag die Rochlitzer aufgeschreckt. Gegen 18.30 Uhr eilte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu einem Haus an der Rochlitzer Straße in Noßwitz. Aus einem Schornstein hatten Flammen gezüngelt. Beim Eintreffen der Wehren aus Noßwitz, Rochlitz und Geithain rauchte es nur noch stark. Laut Feuerwehrsprecher Heiko Dost...
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