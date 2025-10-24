Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Feuerwehr rückte 2025 viermal wegen Fehlalarms zum Rochlitzer Schloss aus.
Die Feuerwehr rückte 2025 viermal wegen Fehlalarms zum Rochlitzer Schloss aus. Bild: M. Kiechle/FFW/Archiv
Rochlitz
Großeinsatz der Feuerwehr auf dem Rochlitzer Schloss
Redakteur
Von Alexander Christoph
Ein mittelalterliches Schloss, fünf Feuerwehrfahrzeuge und ein erneuter Fehlalarm – das Rochlitzer Schloss sorgt für Aufregung.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Donnerstag zum Rochlitzer Schloss ausgerückt. „Die Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst“, sagte Feuerwehrsprecher Heiko Dost. Gegen 17.30 Uhr eilten deshalb 20 Einsatzkräfte aus Geithain, Noßwitz und Rochlitz mit fünf Fahrzeugen, darunter einer Drehleiter, zur mittelalterlichen Burganlage. Vor Ort...
22.09.2025
1 min.
Zwei Einsätze für Rochlitzer Feuerwehr im Schloss: Was haben Fliegen damit zu tun?
Die Brandmeldeanlage im Schloss Rochlitz hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen.
Rätselhafte Alarme im Schloss Rochlitz: Zwei Einsätze der Feuerwehr endeten glücklicherweise ohne Brand. Warum die Retter trotzdem gefordert waren.
Julia Czaja
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
22.10.2025
1 min.
Kinoerlebnis im Rochlitzer Schloss
Im Kellergewölbe des Rochlitzer Schlosses wird ein Film aufgeführt.
Drei Frauen, drei Kulturen, ein Ziel: Ein Filmabend im Rochlitzer Schloss verbindet Schicksale und zeigt neue Perspektiven auf.
Alexander Christoph
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
