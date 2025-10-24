Großeinsatz der Feuerwehr auf dem Rochlitzer Schloss

Ein mittelalterliches Schloss, fünf Feuerwehrfahrzeuge und ein erneuter Fehlalarm – das Rochlitzer Schloss sorgt für Aufregung.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Donnerstag zum Rochlitzer Schloss ausgerückt. „Die Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst“, sagte Feuerwehrsprecher Heiko Dost. Gegen 17.30 Uhr eilten deshalb 20 Einsatzkräfte aus Geithain, Noßwitz und Rochlitz mit fünf Fahrzeugen, darunter einer Drehleiter, zur mittelalterlichen Burganlage. Vor Ort...