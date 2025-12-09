Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Helfer zum Start der Baumpflanzaktion im November bei Wiederau.
Die Helfer zum Start der Baumpflanzaktion im November bei Wiederau. Bild: Andrea Funke/Archiv
Rochlitz
Grüner Stammtisch: Rochlitzer Gruppe zieht Jahresbilanz
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was 2025 im Fokus stand: Projekt Stadtwald soll fortgesetzt werden. Neue Bäume zwischen Topfseifersdorf und Wiederau.

Der grüner Stammtisch in Rochlitz kommt zum letzten Treffen im alten Jahr zusammen. Am 11. Dezember wollen die Mitglieder eine Jahresbilanz ziehen. Treffpunkt ist 19 Uhr im „Vielfalter“ in der Bismarckstraße 3 in Rochlitz. In entspannter Atmosphäre will man auch der Seele und dem Magen etwas Gutes tun, über das vergangene Jahr reden und...
