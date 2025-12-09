Grüner Stammtisch: Rochlitzer Gruppe zieht Jahresbilanz

Was 2025 im Fokus stand: Projekt Stadtwald soll fortgesetzt werden. Neue Bäume zwischen Topfseifersdorf und Wiederau.

Der grüner Stammtisch in Rochlitz kommt zum letzten Treffen im alten Jahr zusammen. Am 11. Dezember wollen die Mitglieder eine Jahresbilanz ziehen. Treffpunkt ist 19 Uhr im „Vielfalter“ in der Bismarckstraße 3 in Rochlitz. In entspannter Atmosphäre will man auch der Seele und dem Magen etwas Gutes tun, über das vergangene Jahr reden und...