Grundsteuer in Geringswalde wird nicht verändert

Zwar hatte die Stadtverwaltung niedrigere Werte angesetzt. Die Stadträte wollen Lasten jedoch gleichmäßig auf viele Schultern verteilen.

An der Höhe der Hebesätze wird sich in Geringswalde nichts ändern. Zumindest mit Sicht auf das Jahr 2025. Das beschlossen die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig. Zustande gekommen war die Debatte als Reaktion auf die vom Gesetzgeber erlassene Grundsteuerreform.