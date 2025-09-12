Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Falk Bernhardt
Bild: Falk Bernhardt
 19 Bilder
Rochlitz
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.

Ab Freitagnachmittag hat in der Rochlitzer Innenstadt der mittlerweile 14. Händlerherbst mit Musik, Kulinarik und Aktionen tausende Besucher gelockt. Richtig voll wurde es ab 18 Uhr. Mehr als 40 Händler und Gewerbetreibende beteiligten sich. Schon ab 14 Uhr legten sich die Bürger beim Städtewettbewerb auf dem Fahrrad ins Zeug, nach sechs...
