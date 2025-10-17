Helle Freude an dunklen Tagen: Theater Döbeln zelebriert „nackten Wahnsinn“

Das Theater Döbeln begeistert mit einer Farce, die mehr als nur Komödie ist. Hinter den Kulissen offenbart sich ein weiteres Spektakel.

In dem Fall ist der Begriff Farce mehrdeutig: Was am Theater Döbeln vor wenigen Tagen eine umjubelte Premiere feierte, ist nicht nur eine Komödie in dem Wortsinne, weil das Stück „Der nackte Wahnsinn“ auf Humor, sexuellen Anspielungen sowie Tempo basiert. Teils handelt die Komödie von Michael Frayn eben auch von Peinlichkeiten und Possen...