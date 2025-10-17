Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die neun Schauspielerinnen und Schauspieler des Mittelsächsischen Theaters haben bei der Premiere in Döbeln eine reife Leistung abgeliefert und genossen den Applaus. Bild: Jan Leißner
Die neun Schauspielerinnen und Schauspieler des Mittelsächsischen Theaters haben bei der Premiere in Döbeln eine reife Leistung abgeliefert und genossen den Applaus. Bild: Jan Leißner
Rochlitz
Helle Freude an dunklen Tagen: Theater Döbeln zelebriert „nackten Wahnsinn“
Redakteur
Von Jan Leißner
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Theater Döbeln begeistert mit einer Farce, die mehr als nur Komödie ist. Hinter den Kulissen offenbart sich ein weiteres Spektakel.

In dem Fall ist der Begriff Farce mehrdeutig: Was am Theater Döbeln vor wenigen Tagen eine umjubelte Premiere feierte, ist nicht nur eine Komödie in dem Wortsinne, weil das Stück „Der nackte Wahnsinn“ auf Humor, sexuellen Anspielungen sowie Tempo basiert. Teils handelt die Komödie von Michael Frayn eben auch von Peinlichkeiten und Possen...
