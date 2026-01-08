MENÜ
Die zwei Häuser Schlossplatz 8 und 10 in Penig werden zwangsversteigert.
Die zwei Häuser Schlossplatz 8 und 10 in Penig werden zwangsversteigert.
Im Schlossplatz 8 hatte einst das Restaurant Schlossgewölbe sein Domizil. Mittlerweile ist es auf die andere Straßenseite gezogen.
Im Schlossplatz 8 hatte einst das Restaurant Schlossgewölbe sein Domizil. Mittlerweile ist es auf die andere Straßenseite gezogen.
Thomas Uhlmann hat im vergangenen Jahr die Häuser Schlossplatz 3 und 5 vollständig sanieren lassen.
Thomas Uhlmann hat im vergangenen Jahr die Häuser Schlossplatz 3 und 5 vollständig sanieren lassen.
Rochlitz
Historische Immobilien am Peniger Schlossplatz kommen unter den Hammer
Redakteur
Von Julia Czaja
Zwangsversteigerung von Peniger Immobilien: Die um 1690 und 1730 erbauten Häuser Schlossplatz 8 und 10 warten auf neue Besitzer. Am Amtsgericht Chemnitz werden sie versteigert. Was haben sie zu bieten?

Die meisten Peniger verbinden mit den Häusern Schlossplatz 8 und 10 das Restaurant Schlossgewölbe, auch wenn dieses im vergangenen Jahr auf die andere Straßenseite gezogen ist, und eine Praxis für Physiotherapie. Die beiden Gebäude sind durchaus ortsprägend und sollen nun bei einer Zwangsversteigerung unter den Hammer kommen. Interessierte...
