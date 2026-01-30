MENÜ
Die zwei um 1690 und 1730 erbauten Häuser Schlossplatz 8 und 10 in Penig wurden zwangsversteigert. Neuer Eigentümer ist ein Gläubiger. Was dieser damit vorhat, ist noch unklar.
Rochlitz
Zwei historische Peniger Gebäude zwangsversteigert: Was hat der neue Eigentümer vor?
Redakteur
Von Julia Czaja
Zwei historische Gebäude in Penig sind am Amtsgericht Chemnitz zwangsversteigert worden. Lediglich ein Bieter war vor Ort, der den Zuschlag erhielt.

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Den Zuschlag für die Auktionsobjekte erhält der bisherige Gläubiger. Mit diesen Worten endete die Zwangsversteigerung zweier historischer Gebäude in Penig, die am Donnerstag im Amtsgericht Chemnitz unter den sprichwörtlichen Hammer gekommen sind. Die Häuser Schlossplatz 8 und 10 haben nun einen neuen...
