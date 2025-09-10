Historische Schätze und Gräber: Das können Besucher beim Tag des offenen Denkmals entdecken

Geheimnisvolle Türen öffnen, Verliese entdecken und über Friedhöfe wandeln: Der Tag des offenen Denkmals am 14. September gewährt seltene Einblicke in Geschichte und Gemäuer. Eine Auswahl.

Penig: Elke Fritzsche vom Heimat- und Geschichtsverein führt Besucher zu historischen Gräbern auf dem Stadtfriedhof. Sie berichtet nicht nur über die hier beerdigten bedeutenden Persönlichkeiten, sondern auch über deren Wirken. Die Führungen finden um 10 Uhr und um 11.30 Uhr statt. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 037381/95911...