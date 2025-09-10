Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Tag des offenen Denkmals öffnen sich im Schloss Rochlitz die Türen zur Mittelalter-Küche.
Beim Tag des offenen Denkmals öffnen sich im Schloss Rochlitz die Türen zur Mittelalter-Küche. Bild: Antje Krahnstöver
Beim Tag des offenen Denkmals öffnen sich im Schloss Rochlitz die Türen zur Mittelalter-Küche.
Beim Tag des offenen Denkmals öffnen sich im Schloss Rochlitz die Türen zur Mittelalter-Küche. Bild: Antje Krahnstöver
Rochlitz
Historische Schätze und Gräber: Das können Besucher beim Tag des offenen Denkmals entdecken
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geheimnisvolle Türen öffnen, Verliese entdecken und über Friedhöfe wandeln: Der Tag des offenen Denkmals am 14. September gewährt seltene Einblicke in Geschichte und Gemäuer. Eine Auswahl.

Penig: Elke Fritzsche vom Heimat- und Geschichtsverein führt Besucher zu historischen Gräbern auf dem Stadtfriedhof. Sie berichtet nicht nur über die hier beerdigten bedeutenden Persönlichkeiten, sondern auch über deren Wirken. Die Führungen finden um 10 Uhr und um 11.30 Uhr statt. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 037381/95911...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
11:30 Uhr
2 min.
Erlebnisreiche Einkaufsnacht in Penig: Mode, Musik und Genuss
Die Modenschau auf dem Markt ist fester Bestandteil der Peniger Einkaufsnacht.
Am 12. September öffnen die Geschäfte in Penig ab 18 Uhr ihre Türen für eine besondere Einkaufsnacht. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Welche Highlights sind dabei?
Julia Czaja
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
09.09.2025
3 min.
Einblicke in sonst Verborgenes: Das ist zum Tag des offenen Denkmals im Raum Stollberg los
Das Stampfwerk der Knochenstampfe Zwönitz zermahlte Tierknochen zu Dünger.
Wie spannend Geschichte sein kann, lässt sich am Tag des offenen Denkmals erleben. Blicke hinter die Kulissen sind im Raum Stollberg möglich – und ein ganz besonderes Instrument spielt.
Katrin Hofmann
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel