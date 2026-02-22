MENÜ
Theresa Bernhardt trägt beim Arbeitseinsatz am historischen Stellwerk Wildwuchs zusammen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Theresa Bernhardt trägt beim Arbeitseinsatz am historischen Stellwerk Wildwuchs zusammen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Historisches Stellwerk Wechselburg: Winterpause wird für Sanierung genutzt
Von Dietmar Thomas
Vor der neuen Saison räumen Ehrenamtliche rund ums Stellwerk Wechselburg auf – trotz Wind und Nieselregen.

Wind und Nieselregen konnten die Mitglieder des Fördervereins Muldentalbahn am Sonntag nicht aufhalten. Bewaffnet mit Astscheren, Harken und Schubkarren rückten sie dem Wildwuchs rund um das historische Stellwerk in Wechselburg zu Leibe. „Heute geht es darum, allgemeine Ordnung um das alte Stellwerk zu schaffen“, erklärte Rico Bernhardt,...
