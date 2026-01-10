„Wir sind schon etwas verrückt“: Wechselburger hegen eiskalte Leidenschaft für Förderverein Muldentalbahn

Nico Rosenkranz (von links), Rico Bernhardt und Steffen Uhle rücken dem Gestrüpp an der Bahnbrücke in Wechselburg zu Leibe. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Die unermüdlichen Fördervereinsmitglieder trotzen klirrender Kälte und Schnee, um den Brückenkopf vom Gestrüpp zu befreien. Denn wenn die Schienentrabis ab Frühjahr wieder fahren, muss alles funktionieren. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Im Stellwerk Wechselburg werden in diesen Wochen auch die alten Fenster überarbeitet. Erste Führungen sind ab Frühjahr wieder möglich. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Die Muldentalbahn fährt schon seit Jahren nicht mehr. Doch bald sind auf der Strecke wieder Fahrten mit dem Schienentrabi möglich. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas