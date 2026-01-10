„Wir sind schon etwas verrückt“: Wechselburger hegen eiskalte Leidenschaft für Förderverein Muldentalbahn

Rochlitz
Mit eisernem Willen trotzen Mitglieder des Fördervereins Muldentalbahn der klirrenden Kälte. Minus acht Grad und Stunden im Schnee können ihren Einsatz nicht bremsen. Was treibt diese Männer an?
Es braucht hartgesottene Helfer, die mehrere Stunden lang Minustemperaturen aushalten, weil sie sprichwörtlich für eine Sache brennen. Mit drei Lagen Winterpullis ausgerüstet und mit Thermoskanne sowie Brotdose „bewaffnet“, haben Rico Bernhardt, Nico Rosenkranz, Steffen Uhle und Tobias Brückner vom Förderverein Muldentalbahn am Samstag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.