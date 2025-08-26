Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Freibad Geithain hat noch bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Das Freibad Geithain hat noch bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Rochlitz
Hitzetag am Mittwoch: Aber die ersten Bäder in der Region Rochlitz schließen nun
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Fast 30 Grad sollen es am Mittwoch werden. Doch das Ende der Freibadsaison naht. Drei Einrichtungen schließen in wenigen Tagen.

Die gute Nachricht vorweg: Am heißen Mittwoch haben noch alle Freibäder in der Region geöffnet. In Rochlitz hat am Vormittag die Oberschule ihren Sporttag im Stadtbad. Auf dem Plan steht für die rund 300 Schüler ein Triathlon. Am 31. August öffnet das Freibad in Geringswalde zum letzten Mal regulär. Die Einrichtung wird danach saniert.
