Hitzetag am Mittwoch: Aber die ersten Bäder in der Region Rochlitz schließen nun

Fast 30 Grad sollen es am Mittwoch werden. Doch das Ende der Freibadsaison naht. Drei Einrichtungen schließen in wenigen Tagen.

Die gute Nachricht vorweg: Am heißen Mittwoch haben noch alle Freibäder in der Region geöffnet. In Rochlitz hat am Vormittag die Oberschule ihren Sporttag im Stadtbad. Auf dem Plan steht für die rund 300 Schüler ein Triathlon. Am 31. August öffnet das Freibad in Geringswalde zum letzten Mal regulär. Die Einrichtung wird danach saniert.