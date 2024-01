Hochwasser: Rochlitz ist einsatzbereit

Die Stadt hat Tauwetter und Regen im Blick. Am Montag treffen sich Vertreter aus Rochlitz mit Experten.

Wenn das Wasser in der Mulde durch Tauwetter und Regen wieder steigt, will Rochlitz vorbereitet sein. „Wir haben die Pegelstände in Wolkenburg und Chemnitz im Blick, und der Radlader steht auch bereit, damit wir schneller einsatzbereit sind“, sagte am Dienstag Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) auf Anfrage. Außerdem seien Feuerwehr,...