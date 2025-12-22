MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Papierfabrik Penig der Felix Schoeller GmbH & Co. KG bleibt das Weihnachtswunder aus.
Für die Papierfabrik Penig der Felix Schoeller GmbH & Co. KG bleibt das Weihnachtswunder aus. Bild: Mario Hösel
Für die Papierfabrik Penig der Felix Schoeller GmbH & Co. KG bleibt das Weihnachtswunder aus.
Für die Papierfabrik Penig der Felix Schoeller GmbH & Co. KG bleibt das Weihnachtswunder aus. Bild: Mario Hösel
Meinung
Rochlitz
Hoffnung in der Warteschleife: Das Weihnachtswunder für die Papierfabrik bleibt aus
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weihnachten birgt so manches Wunder, doch für die Papierfabrik Penig bleibt die erhoffte Rettung bislang aus. Aber: Der Rückschlag muss nicht das endgültige Aus sein. Ein Kommentar von Julia Czaja.

Weihnachten: Eine Zeit der Freude, der Besinnlichkeit und der Hoffnung. Und Zeit der Geschenke. Auch Olaf Horn, früherer Betriebsratsvorsitzender der Papierfabrik Penig, hat Wünsche für Heiligabend. Aber keine materiellen im eigentlichen Sinne. Vielmehr wünscht er sich, dass die Papierfabrik weitergeführt werden kann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
16:30 Uhr
4 min.
„Die Aussichten sind schlechter geworden, aber die Hoffnung bleibt“: Neuer Rückschlag für Papierfabrik in Penig
Für die Papierfabrik Penig der Felix Schoeller GmbH & Co.KG gibt es keine guten Nachrichten. Doch das endgültige Aus bedeutet das nicht.
Die Frist zur Suche nach einem möglichen Investor ist fast abgelaufen. Nun, ausgerechnet vor dem Heiligabend, gibt es Neuigkeiten von der ältesten Papierfabrik Deutschlands in Penig.
Julia Czaja
20.11.2025
3 min.
Auktion mit Fragezeichen: Grundstücke nahe der Papierfabrik in Penig werden versteigert
In Penig kommt ein 1,6 Hektar großes Grundstück unter den Hammer, rechts im Bild ist die Papierfabrik zu sehen.
Das Immobilienauktionshaus Deutschland versteigert ein 1,6 Hektar großes Grundstück in Penig. Die Flächen gelten als Erholungs- und Mischgebiet. Gehört ein Teil davon zur Papierfabrik?
Julia Czaja
Mehr Artikel