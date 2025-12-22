Hoffnung in der Warteschleife: Das Weihnachtswunder für die Papierfabrik bleibt aus

Rochlitz
Weihnachten birgt so manches Wunder, doch für die Papierfabrik Penig bleibt die erhoffte Rettung bislang aus. Aber: Der Rückschlag muss nicht das endgültige Aus sein. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Weihnachten: Eine Zeit der Freude, der Besinnlichkeit und der Hoffnung. Und Zeit der Geschenke. Auch Olaf Horn, früherer Betriebsratsvorsitzender der Papierfabrik Penig, hat Wünsche für Heiligabend. Aber keine materiellen im eigentlichen Sinne. Vielmehr wünscht er sich, dass die Papierfabrik weitergeführt werden kann.
