Hoffnungsschimmer für Patienten: Arztpraxis in Wiederau soll in einigen Monaten wieder öffnen

Seit 1. April ist die Hausarztpraxis in Wiederau geschlossen, weil die Ärztin in den Ruhestand gegangen ist. Ein Nachfolger war bislang nicht in Sicht. Das könnte sich bald ändern.

Das Wartezimmer ist ausgeräumt, das Labor ist leer, die Patienten sind verabschiedet: Seit 1. April ist die Hausarztpraxis im Königshain-Wiederauer Ortsteil Wiederau geschlossen. Die bisher praktizierende Ärztin Dr. Susanne Schlegel ist in den Ruhestand gegangen. Die Suche nach einem Nachfolger blieb in den letzten Monaten erfolglos - ein...