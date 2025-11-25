Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Deutschlands Imker haben 2025 so viel Honig geerntet, wie lange nicht mehr.
Deutschlands Imker haben 2025 so viel Honig geerntet, wie lange nicht mehr. Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Deutschlands Imker haben 2025 so viel Honig geerntet, wie lange nicht mehr.
Deutschlands Imker haben 2025 so viel Honig geerntet, wie lange nicht mehr. Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Rochlitz
Honigsüß und bienenfleißig: Die letzte Rochlitzer Runde in diesem Jahr
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rochlitzer Runde kommt am Freitag wieder im Generationentreff zusammen – zu Gast ist dieses Mal ein Imker.

Der letzte Freitag im Monat endet in diesem Jahr besonders süß, und zwar zur Rochlitzer Runde, der Veranstaltungsreihe im Generationentreff am Markt 13. Termin ist also der 28. November, Start wie üblich 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Thema ist dieses Mal „Honigsüß und bienenfleißig“. Zu Gast ist mit Klaus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
1 min.
Gesprächskreis bringt Frida Kahlo nach Rochlitz
Ein Selbstporträt von Frida Kahlo auf einer früheren Ausstellung in Hamburg.
Die Rochlitzer Runde kommt am Freitag im Generationentreff zusammen – eine Woche früher als üblich.
Falk Bernhardt
25.09.2025
1 min.
Rochlitzer Runde grüßt mit einem „Glück auf!“
Die Kaue am St. Johannes Stolln in Seelitz.
Der in Rochlitz beheimatete Gesprächskreis trifft sich dieses Mal am St. Johannes Stolln in Seelitz.
Falk Bernhardt
16:48 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 25.11.2025
 10 Bilder
Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:48 Uhr
3 min.
Zoff um Denkmal für Mercury und Caballé in Barcelona
Caballé wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. (Archivfoto)
Ein Denkmalprojekt polarisiert in Barcelona: Es geht um zwei Weltstars, die nicht mehr unter uns sind - und um die Frage, ob man bei einem Künstler die Person und das Werk trennen muss.
Mehr Artikel