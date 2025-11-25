Honigsüß und bienenfleißig: Die letzte Rochlitzer Runde in diesem Jahr

Die Rochlitzer Runde kommt am Freitag wieder im Generationentreff zusammen – zu Gast ist dieses Mal ein Imker.

Der letzte Freitag im Monat endet in diesem Jahr besonders süß, und zwar zur Rochlitzer Runde, der Veranstaltungsreihe im Generationentreff am Markt 13. Termin ist also der 28. November, Start wie üblich 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Thema ist dieses Mal „Honigsüß und bienenfleißig“. Zu Gast ist mit Klaus...