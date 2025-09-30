HTB Rochlitz: Warum junge Männer Maurer werden wollen

Die HTB Rochlitz baut Hallen, Kitas, Schulen und mehr. Organisiert werden die Baustellen zwischen Chemnitz und Leipzig hinter unscheinbaren Mauern. Dafür gibt es ein Erfolgsrezept.

Der Firmensitz an der Zwickauer Straße in Rochlitz ist unscheinbar. Ein schlichter Verwaltungstrakt und eine Werkstatt. Kein moderner Stahlbetonbau, wie ihn die rund 80 Mitarbeiter der Hoch- und Tiefbau Rochlitz (HTB) schon so oft an anderen Orten hochgezogen haben und es zu vermuten wäre. Es stehen keine Bagger, Kräne oder andere schwere...