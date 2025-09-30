Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Leopold Thiele (v. l.), Duy Nguyen und Henrik Wilhelm Günther wollen Maurer werden. Um den Betrieb und die Arbeitsabläufe bei HTB Rochlitz kennenzulernen, geht es auf Baustellentour.
Leopold Thiele (v. l.), Duy Nguyen und Henrik Wilhelm Günther wollen Maurer werden. Um den Betrieb und die Arbeitsabläufe bei HTB Rochlitz kennenzulernen, geht es auf Baustellentour. Bild: Christoph
Leopold Thiele (v. l.), Duy Nguyen und Henrik Wilhelm Günther wollen Maurer werden. Um den Betrieb und die Arbeitsabläufe bei HTB Rochlitz kennenzulernen, geht es auf Baustellentour.
Leopold Thiele (v. l.), Duy Nguyen und Henrik Wilhelm Günther wollen Maurer werden. Um den Betrieb und die Arbeitsabläufe bei HTB Rochlitz kennenzulernen, geht es auf Baustellentour. Bild: Christoph
Rochlitz
HTB Rochlitz: Warum junge Männer Maurer werden wollen
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die HTB Rochlitz baut Hallen, Kitas, Schulen und mehr. Organisiert werden die Baustellen zwischen Chemnitz und Leipzig hinter unscheinbaren Mauern. Dafür gibt es ein Erfolgsrezept.

Der Firmensitz an der Zwickauer Straße in Rochlitz ist unscheinbar. Ein schlichter Verwaltungstrakt und eine Werkstatt. Kein moderner Stahlbetonbau, wie ihn die rund 80 Mitarbeiter der Hoch- und Tiefbau Rochlitz (HTB) schon so oft an anderen Orten hochgezogen haben und es zu vermuten wäre. Es stehen keine Bagger, Kräne oder andere schwere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Bäckerei Stölzel aus Rochlitz knackt Meilenstein: 40. Filiale wird in Schmölln eröffnet
Tim Stölzel hilft, immer wenn er gebraucht wird und nach wie vor gerne, in der Backstube mit.
Täglich rollen Tausende Brote und andere Backwaren vom Firmensitz an der Geithainer Straße durch Sachsen und Thüringen, um Menschen von Chemnitz bis Dresden zu versorgen. Aufgrund der Nachfrage steht jetzt eine Großinvestition an.
Alexander Christoph
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
05.09.2025
4 min.
Kampf gegen den Krebs: Erzieher in Rochlitz wollen Viny helfen
Auch Leonie Wittwer (l.) und Melina Winkelmann beteiligten sich am Freitag an der Typisierungsaktion der Euro-Schule in Rochlitz.
Das Schicksal des an Blutkrebs erkrankten Viny bewegt junge Leute in Rochlitz. Die Euro-Schule hat nun mögliche Stammzellspender in die Kartei der DKMS gebracht und gezeigt, wie schnell man helfen kann.
Falk Bernhardt
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel