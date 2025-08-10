Hunde, Fußball, Party: Geringswalde feiert groß

Rochlitz
Der Veranstaltungskalender ist dicht gefüllt. So machen zwei Vereine aus der Terminnot eine Tugend und erklären das Gelände oberhalb der Waldstraße in Geringswalde zu Feierzone.
Carmen Pönitz hat allen Grund zum Feiern. Die 61-Jährige gehört zu den Gründungsmitgliedern des Hundesportvereins (HSV) in Geringswalde vor drei Jahrzehnten. Inzwischen brachte die gebürtige Mittweidaerin zahllose Hunde zur Prüfungsreife. „Meine Stärken liegen im sogenannten Begleithunde-Training“, erklärt die Ausbilderin. Dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.