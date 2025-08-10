Hunde, Fußball, Party: Geringswalde feiert groß

Der Veranstaltungskalender ist dicht gefüllt. So machen zwei Vereine aus der Terminnot eine Tugend und erklären das Gelände oberhalb der Waldstraße in Geringswalde zu Feierzone.

Carmen Pönitz hat allen Grund zum Feiern. Die 61-Jährige gehört zu den Gründungsmitgliedern des Hundesportvereins (HSV) in Geringswalde vor drei Jahrzehnten. Inzwischen brachte die gebürtige Mittweidaerin zahllose Hunde zur Prüfungsreife. „Meine Stärken liegen im sogenannten Begleithunde-Training", erklärt die Ausbilderin. Dabei...