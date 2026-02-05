„Ich bin mit der Apotheke aufgewachsen“: Tochter übernimmt Merkur-Apotheke in Rochlitz

Schon als Kind wusste Ulrike Nitzsche-Burkhardt, dass sie Apothekerin werden will. Jetzt führt sie das Erbe ihrer Eltern fort. Doch nicht alles blieb beim Alten. Was hat sie anders gemacht?

Als im Mai 1992 die Merkur-Apotheke in Rochlitz eröffnet wurde, stand die neue Chefin schon als Grundschülerin zwischen den Paketen der vielen Lieferungen. Zum 1. Februar hat Ulrike Nitzsche-Burkhardt nun die Geschäftsführung des Betriebs übernommen, der das Lebenswerk ihrer Eltern ist. Für die Kunden hat sich mit dem Wechsel nichts... Als im Mai 1992 die Merkur-Apotheke in Rochlitz eröffnet wurde, stand die neue Chefin schon als Grundschülerin zwischen den Paketen der vielen Lieferungen. Zum 1. Februar hat Ulrike Nitzsche-Burkhardt nun die Geschäftsführung des Betriebs übernommen, der das Lebenswerk ihrer Eltern ist. Für die Kunden hat sich mit dem Wechsel nichts...