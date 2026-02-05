„Ich bin mit der Apotheke aufgewachsen“: Tochter übernimmt Merkur-Apotheke in Rochlitz

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ulrike Nitzsche-Burkhardt und ihr Vater Harry Burkhardt in der Merkur-Apotheke in Rochlitz. Die Tochter hat nun die Geschäftsführung übernommen.
Ulrike Nitzsche-Burkhardt und ihr Vater Harry Burkhardt in der Merkur-Apotheke in Rochlitz. Die Tochter hat nun die Geschäftsführung übernommen. Bild: Falk Bernhardt
Die Merkur-Apotheke in der Bismarckstraße 4 in Rochlitz liegt in Sichtweite des Markts.
Die Merkur-Apotheke in der Bismarckstraße 4 in Rochlitz liegt in Sichtweite des Markts. Bild: Falk Bernhardt
Harry Burkhardt mit seiner Frau (v. l.) und dem damaligen Team zur Eröffnung am 25. April 1992 in der Merkur-Apotheke in Rochlitz.
Harry Burkhardt mit seiner Frau (v. l.) und dem damaligen Team zur Eröffnung am 25. April 1992 in der Merkur-Apotheke in Rochlitz. Bild: Burkhardt/PF
Für die gebürtige Rochlitzerin Ulrike Nitzsche-Burkhardt ist Apothekerin der Traumberuf.
Für die gebürtige Rochlitzerin Ulrike Nitzsche-Burkhardt ist Apothekerin der Traumberuf. Bild: Falk Bernhardt
Ulrike Nitzsche-Burkhardt und ihr Vater Harry Burkhardt in der Merkur-Apotheke in Rochlitz. Die Tochter hat nun die Geschäftsführung übernommen.
Ulrike Nitzsche-Burkhardt und ihr Vater Harry Burkhardt in der Merkur-Apotheke in Rochlitz. Die Tochter hat nun die Geschäftsführung übernommen. Bild: Falk Bernhardt
Die Merkur-Apotheke in der Bismarckstraße 4 in Rochlitz liegt in Sichtweite des Markts.
Die Merkur-Apotheke in der Bismarckstraße 4 in Rochlitz liegt in Sichtweite des Markts. Bild: Falk Bernhardt
Harry Burkhardt mit seiner Frau (v. l.) und dem damaligen Team zur Eröffnung am 25. April 1992 in der Merkur-Apotheke in Rochlitz.
Harry Burkhardt mit seiner Frau (v. l.) und dem damaligen Team zur Eröffnung am 25. April 1992 in der Merkur-Apotheke in Rochlitz. Bild: Burkhardt/PF
Für die gebürtige Rochlitzerin Ulrike Nitzsche-Burkhardt ist Apothekerin der Traumberuf.
Für die gebürtige Rochlitzerin Ulrike Nitzsche-Burkhardt ist Apothekerin der Traumberuf. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
„Ich bin mit der Apotheke aufgewachsen“: Tochter übernimmt Merkur-Apotheke in Rochlitz
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon als Kind wusste Ulrike Nitzsche-Burkhardt, dass sie Apothekerin werden will. Jetzt führt sie das Erbe ihrer Eltern fort. Doch nicht alles blieb beim Alten. Was hat sie anders gemacht?

Als im Mai 1992 die Merkur-Apotheke in Rochlitz eröffnet wurde, stand die neue Chefin schon als Grundschülerin zwischen den Paketen der vielen Lieferungen. Zum 1. Februar hat Ulrike Nitzsche-Burkhardt nun die Geschäftsführung des Betriebs übernommen, der das Lebenswerk ihrer Eltern ist. Für die Kunden hat sich mit dem Wechsel nichts...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
21.01.2026
3 min.
Feuerlöscher vernebelt Tiefgarage in Rochlitz: Die Spur zu den Tätern ist richtig heiß
So sehen die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz aus.
In einer Tiefgarage an der Bismarckstraße in Rochlitz ist ein Feuerlöscher entleert worden. 28 Autos stehen nun unter einer Staubschicht. Am Tatort lag ein halb verbranntes Schulheft – mit Namen.
Falk Bernhardt
15:30 Uhr
2 min.
Mit Feuerlöscher 28 Autos in Rochlitz unter Staubschicht gelegt: Zeuge hat sich bei Polizei gemeldet
Die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz.
Unbekannte Täter hatten Mitte Januar in einer Tiefgarage in Rochlitz einen Feuerlöscher entleert. Ein Schulheft bot der Polizei eine heiße Spur. Wie ist der Stand der Ermittlungen?
Falk Bernhardt
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
Mehr Artikel