Feuerlöscher vernebelt Tiefgarage in Rochlitz: Die Spur zu den Tätern ist richtig heiß

In einer Tiefgarage an der Bismarckstraße in Rochlitz ist ein Feuerlöscher entleert worden. 28 Autos stehen nun unter einer Staubschicht. Am Tatort lag ein halb verbranntes Schulheft – mit Namen.

Der erste Schock war richtig groß. „Die Tiefgarage ist völlig verraucht und vernebelt", meldete am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr eine aufgeregte Mieterin dem Apotheker Harry Burkhardt in Rochlitz. Der eilte zum Tatort und informierte umgehend seinen Hausmeister. Es geht um das große Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße 4 im Zentrum von