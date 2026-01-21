MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So sehen die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz aus.
So sehen die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz aus. Bild: Harry Burkhardt
Harry Burkhardt ist Apotheker in Rochlitz.
Harry Burkhardt ist Apotheker in Rochlitz. Bild: Mario Hösel/Archiv
Halb verbranntes Fundstück aus dem Schulheft in der Tiefgarage in Rochlitz.
Halb verbranntes Fundstück aus dem Schulheft in der Tiefgarage in Rochlitz. Bild: Harry Burkhardt
So sehen die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz aus.
So sehen die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz aus. Bild: Harry Burkhardt
Harry Burkhardt ist Apotheker in Rochlitz.
Harry Burkhardt ist Apotheker in Rochlitz. Bild: Mario Hösel/Archiv
Halb verbranntes Fundstück aus dem Schulheft in der Tiefgarage in Rochlitz.
Halb verbranntes Fundstück aus dem Schulheft in der Tiefgarage in Rochlitz. Bild: Harry Burkhardt
Rochlitz
Feuerlöscher vernebelt Tiefgarage in Rochlitz: Die Spur zu den Tätern ist richtig heiß
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Tiefgarage an der Bismarckstraße in Rochlitz ist ein Feuerlöscher entleert worden. 28 Autos stehen nun unter einer Staubschicht. Am Tatort lag ein halb verbranntes Schulheft – mit Namen.

Der erste Schock war richtig groß. „Die Tiefgarage ist völlig verraucht und vernebelt“, meldete am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr eine aufgeregte Mieterin dem Apotheker Harry Burkhardt in Rochlitz. Der eilte zum Tatort und informierte umgehend seinen Hausmeister. Es geht um das große Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße 4 im Zentrum von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
Nach tragischer Brandnacht in Rochlitz: Einsturzgefahr in der Fischergasse
Das Brandhaus in Rochlitz am Freitag. Die Fischergasse ist Fahrzeuge weiterhin nicht passierbar.
Nach dem Wohnhausbrand in Rochlitz mit einem Toten dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Die Anliegerstraße ist für den Verkehr gesperrt. Einschränkungen gibt es auch für die nahe Oberschule.
Falk Bernhardt
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
16:55 Uhr
3 min.
Tragische Brandnacht in Rochlitz: Polizei bestätigt Identität des Toten
Das Brandhaus in Rochlitz am Montag. Die Fischergasse ist für Fahrzeuge weiter gesperrt.
Ein 90-Jähriger ist beim Wohnhausbrand in der Fischergasse in Rochlitz gestorben. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen weiter. Was wir bisher wissen und was nicht.
Falk Bernhardt
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel