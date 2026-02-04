Mit Feuerlöscher 28 Autos in Rochlitz unter Staubschicht gelegt: Zeuge hat sich bei Polizei gemeldet

Unbekannte Täter hatten Mitte Januar in einer Tiefgarage in Rochlitz einen Feuerlöscher entleert. Ein Schulheft bot der Polizei eine heiße Spur. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Der Vorfall liegt nun drei Wochen zurück, die Spuren sind nun alle beseitigt, der Schaden aber noch nicht reguliert. 28 Fahrzeuge, die in der Tiefgarage des großen Mehrfamilienhausen in der Bismarckstraße 4 im Zentrum von Rochlitz standen, lagen damals unter einen dicken Staubschicht, weil dort am 21. Januar ein Feuerlöscher entleert wurde....