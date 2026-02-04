MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Mit Feuerlöscher 28 Autos in Rochlitz unter Staubschicht gelegt: Zeuge hat sich bei Polizei gemeldet

Die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz.
Die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz. Bild: Harry Burkhardt/Archiv
Die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz.
Die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz. Bild: Harry Burkhardt/Archiv
Rochlitz
Mit Feuerlöscher 28 Autos in Rochlitz unter Staubschicht gelegt: Zeuge hat sich bei Polizei gemeldet
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte Täter hatten Mitte Januar in einer Tiefgarage in Rochlitz einen Feuerlöscher entleert. Ein Schulheft bot der Polizei eine heiße Spur. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Der Vorfall liegt nun drei Wochen zurück, die Spuren sind nun alle beseitigt, der Schaden aber noch nicht reguliert. 28 Fahrzeuge, die in der Tiefgarage des großen Mehrfamilienhausen in der Bismarckstraße 4 im Zentrum von Rochlitz standen, lagen damals unter einen dicken Staubschicht, weil dort am 21. Januar ein Feuerlöscher entleert wurde....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
16.01.2026
4 min.
Nach tragischer Brandnacht in Rochlitz: Einsturzgefahr in der Fischergasse
Das Brandhaus in Rochlitz am Freitag. Die Fischergasse ist Fahrzeuge weiterhin nicht passierbar.
Nach dem Wohnhausbrand in Rochlitz mit einem Toten dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Die Anliegerstraße ist für den Verkehr gesperrt. Einschränkungen gibt es auch für die nahe Oberschule.
Falk Bernhardt
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
21.01.2026
3 min.
Feuerlöscher vernebelt Tiefgarage in Rochlitz: Die Spur zu den Tätern ist richtig heiß
So sehen die verstaubten Autos in der Tiefgarage in Rochlitz aus.
In einer Tiefgarage an der Bismarckstraße in Rochlitz ist ein Feuerlöscher entleert worden. 28 Autos stehen nun unter einer Staubschicht. Am Tatort lag ein halb verbranntes Schulheft – mit Namen.
Falk Bernhardt
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel