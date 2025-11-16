„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer

Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.

Ein kleines Boot aus Stahl schaukelt in den Weiten des Mittelmeers. Dicht gedrängt hocken darauf 37 Menschen, auch ein Baby und ein Kind. Keiner trägt hier eine Schwimmweste - noch nicht. Die bringt wenig später ein Schiff der Seenotretter. Eine Frau spricht die Menschen auf dem Boot an, erst auf Englisch, dann auf Französisch. Sie heißt...