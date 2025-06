„Ich ziehe es durch, solange es geht“: 70-Jährige eröffnet in Geringswalde eigenen Laden

Nur zu Hause herumsitzen, ist nichts für Karin Stein. Stattdessen erfüllt sie sich gerade mit einem kleinen Laden einen langgehegten Traum.

Das hat was: Wer es mit 70 noch einmal anpackt und ein eigenes Geschäft eröffnet, muss wohl über reichlich Reserven verfügen. Die scheint Karin Stein nahezu im Überfluss zu haben. Und was der gebürtigen Leipzigerin gar nicht liegt: zu Hause Däumchen drehen. Das kennt sie so nicht. Und das will sie auch für die Zukunft nicht.