Ihre Mütter gingen in Penig durch die Hölle: Neue Ausstellung zum KZ-Außenlager bewegt die Nachkommen

Mehr als 700 Zwangsarbeiterinnen erlebten Unmenschliches im Jahr 1945. Jetzt gibt es dazu eine Wanderausstellung. Die Eröffnung war für die Verwandten aus mehreren Ländern Europas ein emotionaler Tag.

Das Foto ist schon an den Rändern abgegriffen. Darauf zu sehen sind die Mutter und der Vater von Istvan Palugyai aus Budapest. „Ich habe es immer dabei“, sagt der 70-Jährige, der das Bild seiner Eltern aus der Geldbörse geholt hat. Auf dem Bild ist Sommer, das Paar wirkt glücklich - ein Kontrast zu dem Thema, um das es an diesem Samstag in...