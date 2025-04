Illegale Prostitution in Geringswalde: Ermittlungen dauern an

Eine Polizeiaktion in Geringswalde wirft noch immer Fragen auf, nachdem Kripo-Beamte ein Bordell und illegale Prostitution ins Visier genommen hatten.

Nachdem Anfang März Kripo und Ordnungsamt ein Haus an der Dresdner Straße in Geringswalde wegen illegaler Prostitution kontrolliert hatten, ist der Fall längst nicht abgeschlossen. „Die Ermittlungen dauern an. Die drei im Gebäude angetroffenen Personen wurden aufgefordert, sich bei der Ausländerbehörde zu melden und einen Aufenthaltstitel...